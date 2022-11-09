الأجهزة الأمنية تستجيب لاستغاثة مسنة في البساتين وتنقلها للمستشفى
كتب:
محمد بركات ومريم جاد
01:00 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية
فى إستجابة لإستغاثة مواطنة توجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمنزل إحدى السيدات وتقدم لها المساعدة فى نقلها إلى إحدى المستشفيات جاء فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى فقد تبلغ لإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من سيدة مسنة ، وتقيم بمفردها بدائرة قسم شرطة البساتين بطلب مساعدتها فى نقلها إلى إحدى المستشفيات .
على الفور تم الإنتقال إلى المُبلغة حيث طلبت مساعدتها فى التوجه للمستشفى نظراً لعدم قدرتها على الحركة لظروفها الصحية ، وقد تم مساعدتها وإستدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة لها.
هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية إستغاثتها.