رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الأجهزة الأمنية تستجيب لاستغاثة مسنة في البساتين وتنقلها للمستشفى

كتب:

 محمد بركات ومريم جاد
01:00 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إستجابة لإستغاثة مواطنة توجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمنزل إحدى السيدات وتقدم لها المساعدة فى نقلها إلى إحدى المستشفيات جاء فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى فقد تبلغ لإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من سيدة مسنة ، وتقيم بمفردها بدائرة قسم شرطة البساتين بطلب مساعدتها فى نقلها إلى إحدى المستشفيات .

على الفور تم الإنتقال إلى المُبلغة حيث طلبت مساعدتها فى التوجه للمستشفى نظراً لعدم قدرتها على الحركة لظروفها الصحية ، وقد تم مساعدتها وإستدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة لها.

هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية إستغاثتها.

اقرأ المزيد:

إصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي الغربي بسوهاج

وزراء خارجية مجموعة السبع يتفقون على مساعدة أوكرانيا والدفاع عنها

مساعدة ساحر سابقة تنافس على رئاسة وزراء بريطانيا.. من هي بيني موردنت؟

مدبولي: استجبنا لـ1530 استغاثة طبية.. وتوجيهات رئاسية برفع المعاناة عن المرضى

رسالة استغاثة غامضة من الصيدلي ولاء زايد قبل وفاته بدقائق: عندي بلطجية
بقلم  محمد بركات ومريم جاد