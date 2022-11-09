الأجهزة الأمنية تستجيب لاستغاثة مسنة في البساتين وتنقلها للمستشفى

فى إستجابة لإستغاثة مواطنة توجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمنزل إحدى السيدات وتقدم لها المساعدة فى نقلها إلى إحدى المستشفيات جاء فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى فقد تبلغ لإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من سيدة مسنة ، وتقيم بمفردها بدائرة قسم شرطة البساتين بطلب مساعدتها فى نقلها إلى إحدى المستشفيات .

على الفور تم الإنتقال إلى المُبلغة حيث طلبت مساعدتها فى التوجه للمستشفى نظراً لعدم قدرتها على الحركة لظروفها الصحية ، وقد تم مساعدتها وإستدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة لها.

هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية إستغاثتها.