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النائبة نشوى الديب: عقوبة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه لمخالفي شروط الرؤية

كتب:

شريف سليمان
08:22 م | الأحد 01 يناير 2023
النائبة نشوى الديب

النائبة نشوى الديب

كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أسباب عدم توثيق الطلاق الشفوي، مؤكدة أنه من الممكن أن تعيش بعض السيدات مع أزواجهن؛ وتكتشف أنها مُطلقة بعد مرور 10 سنوات، على سبيل المثال.

وقالت عضو مجلس النواب، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه حتى الهجر لابُد أن يكون له سقف زمني مُحدد وليس مدة مفتوحة، مؤكدة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يُطالب بضرورة توثيق الطلاق الشفوي.

وأضافت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن عدم توثيق الطلاق، في مشروع القانون؛ يعني عدم طلاق الشخص وزوجته، مشددة على ضرورة أن يكون توقيع الكشف الطبي قبل الزواج مجاني؛ درءً للمشكلات بين الطرفين وأسرتيهما.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أن التحاليل والفحوصات الطبية تكشف قدرة الطرفين على الإنجاب من عدمه؛ ويمكن لأي من الطرفين تحديد الموافقة على الزواج من عدمه؛ عند اكتشاف عدم قُدرة أحدهما على الإنجاب.

ولفتت إلى أن مشروع القانون الجديد، يقترح رؤية الطفل ليكون حق لغير الحاضن (أم أو أب)؛ ويحق له إذا التزم بالإنفاق الكامل على الحاضنة والطفل أن يستضيف نجله كل أسبوع، في المنزل، مشيرًا إلى أن هذا المقترح غير موجود في قانون الأحوال الشخصية الحالي، كما أن هناك عقوبة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه على من يخالف شروط الرؤية.

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