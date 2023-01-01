«الأوقاف» تطلق صفحة للتواصل مع الأئمة والقراء على فيسبوك

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير عالميًّا، وفي سبيل التواصل المستمر مع موفديها بالخارج وإطلاعهم على كل جديد في مجال الخطاب الديني، فضلا عن إبراز أهم أنشطتهم، أطلقت الوزارة اليوم أحدث صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بِاسم «موفدو الأوقاف المصرية».

وأشارت الوزارة إلى أن الصفحة تعني بالتواصل الدائم بين موفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء وبين وزارتهم، وإبراز ما يقومون به من أنشطة دعوية وتثقيفية في خدمة الفكر الوسطي، وتزويدهم بما قد يحتاجون إليه من برامج دعوية.