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«الأوقاف» تطلق صفحة للتواصل مع الأئمة والقراء على فيسبوك

كتب:

إسراء سليمان
09:03 م | الأحد 01 يناير 2023
صفحة موفدو الأوقاف

صفحة موفدو الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير عالميًّا، وفي سبيل التواصل المستمر مع موفديها بالخارج وإطلاعهم على كل جديد في مجال الخطاب الديني، فضلا عن إبراز أهم أنشطتهم، أطلقت الوزارة اليوم أحدث صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بِاسم «موفدو الأوقاف المصرية».

وأشارت الوزارة إلى أن الصفحة تعني بالتواصل الدائم بين موفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء وبين وزارتهم، وإبراز ما يقومون به من أنشطة دعوية وتثقيفية في خدمة الفكر الوسطي، وتزويدهم بما قد يحتاجون إليه من برامج دعوية.

 

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.