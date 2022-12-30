«الأوقاف» تفتتح 12 مسجدا في 8 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، بينها 9 مساجد جديدة وإحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح 9 مساجد جديدة

في محافظة أسوان، تم افتتاح مسجد الأنوار المحمدية، بحي شرق، بعزبة السنية، بمركز كيما، وفي محافظة الدقهلية تم افتتاح مسجد عزبة العراقي، بقرية السعدية، بمركز شربين، وفي محافظة الإسماعيلية تم افتتاح مسجد السلام، بقرية الدواويس، بمركز القصاصين الجديدة، وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد عبد المنعم رياض، الفتحة، بالعنبرية، بمركز المنشأة.

في محافظة الإسكندرية، تم افتتاح مسجد التقوى، بنجع الجربة، بالنهضة، بمركز العامرية، وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد عباس العقاد، بمركز حوش عيسى، ومسجد عزبة المهرة، بقرية زاوية نعيم، بمركز أبو حمص، ومسجد الفتح، بقرية أرمنيا، بمركز إيتاي البارود، ومسجد هارون المجددة، بقرية بسنتواي، بمركز أبو حمص.

افتتاح 3 مساجد بعد صيانتها

أما بالنسبة للمساجد التي جرت صيانتها فقد تم افتتاح، مسجد آل جامع، بقرية كفر عزام، بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، ومسجد الرحمن، بعزبة عبد الكريم، بقرية بياض الرياض، بمركز ناصر، بمحافظة بني سويف، ومسجد المحطة، بالزنكلون، بمحافظة الشرقية.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى الآن 495 مسجدًا، بينها 403 مساجد جديدة أو إحلالاً وتجديداً، و92 مسجدا صيانة.