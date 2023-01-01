حكاية جريمة قتل «مي».. جارتها تخلصت منها لسرقة الحلق: روحها طلعت في إيدي غصب عني

ساعات طويلة قضاها سكان قرية أولاد سالم التابعة لمحافظة سوهاج في البحث عن الطفلة مي، البالغة من العمر 3 سنوات بعد اختفائها ليلة رأس السنة 2023 حتى عثروا عليها جثة طافية فوق المياه بإحدى الترع، وسيطر الحزن على الأهالي الذين ظلوا واقفين أمام الترعة لحين وصول رجال المباحث، الذين كشفوا تفاصيل الجريمة خلال 3 ساعات.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة من الأهالي كانت واقفة بجوار جثمان الطفلة تصرخ: «يا حبيبتي يا مي.. مين اللي عمل فيكي كده».

كيف وصلت المباحث إلى المتهمة؟

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة من مساء أمس، عندما حضر رجال مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، بعدما تلقوا اتصالا هاتفيا من عامل يفيد بالعثور على جثمان ابنته فوق المياه، وبمجرد وصول القوات، وحضر ضباط مفتشي قطاع الأمن العام، ومحقق النيابة، وكانت اهالى القرية موجودين وقوفا امام الترعة، ومنافذ المنازل لمتابعة والبحث عن قاتل الطفلة مي، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وجاءت المعاينة والمناظرة كالتالي:"جثة لطفلة ٤ سنوات، يوجد جروح حول قبتها، مما شير الى ان الجاني تخلص منها خنقا، ايضا واختفاء قرطها الذهبي، ورحج المحقق ان السرقة وراء الجريمة".. وقرر المحقق عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان اسباب الوفاة، والتصريح بالدفن، وتحديد هوية منفذ الجريمة، لصدور قرار ظبط واحضار.

جارة "مي" وراء الجريمة

بينما كان محقق النيابة يناظر جثمان الطفلة، كان هناك 3 فرق بحث تواصل جهودها لفك لغر الجريمة، حيث ناقش فريق من المباحث، والد الطفلة وجاءت اقواله فى محضر الشرطة:"ان وابنته الضحية اختفت من امام منزله، قبل العثور على جثمانها ب4 ساعات، وانه ليس لديه اي خلافات او عدوات مع احد تستدعي قتل ابنته".. بالتزامن مع مناقشة والد الطفلة، توجهت قوة أمنية لفحص لمكان اختفاء الطفلة وتبين من خلال فحص الكاميرات ان جارة الطفلة استدرجتها الى منزلها، وبعد قرابة 45 دقيقة خرجت الجارة بمفردها وكانت تحمل جوال، وغابت قرابة 10 دقائق وعادة مرة أخري، الى المنزل، وبعد ذلك خرجت للبحث عن الطفلة مع والدها بعد اختفائها، وبدأت القوات فى البحث عن الجارة المشتبه فيها، وتبين انها سيدة فى العقد الثالث من عمرها، وانه ضمن اهالى القرية الموجودين بجوار جثمان الطفلة، وتوجهت قوة أمنية اليها، وتحفظت عليها أثناء بقيام بصراخ على الطفلة وهى تردد عبارات :"يا حبيبتي يامي.. مين اللى عمل فيكي كده".

روحها طلعت فى ايدي غصب عني

وقام رئيس مباحث مركز دار السلام، بعرض المعلومات والكاميرات على المحقق، وأمر بظبط واحضار السيدة المشتبه فيها، وعلى الفور تم اقتياد المتهمة الى مركز دار السلام، وبدأت القوات فى مناقشتها، وجاءت اقوالها فى محضر الشرطة كالتالي:"ايوه قلتها كنت مزنوقة فى قرشين، وشفت مي بتلعب قدام البيت، قلت اسرقها، اخدتها البيت وانا بسرقها لقتها بتصرخ، حطيت ايدي على رقبتها، روحها طلعت فى ايدي غصب عني من غير ما احس".. بس ده كل اللى حصل، وبعدين، سرقة الحلق بتاعها، وارشدت عن مكان المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة، وباشرت التحقيق مع المتهمة، وقررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.