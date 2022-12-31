تفاصيل القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته بأسيوط.. «خلافات عائلية وراء الجريمة»

رصاصات من بندقية آلية سكنت جسد شاب ثلاثيني بالقرب من منزله في أسيوط فأودت بحياته في الحال، تبع مقتله ظهر أمس الأول، هروب المتهم من مسرح الجريمة إلى محافظة الجيزة، ظنًا منه أنه سيذوب وسط الزحام عن أعين رجال المباحث، لكن الأمن العام بالتنسيق مع مباحث أسيوط والجيزة تمكن من رصد تحركاته، وأُلقي القبض عليه في الجيزة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

8 ساعات فقط كانت هي مدة رحلة هروب المتهم «محمد.ن» 42 سنة، من أسيوط إلى محطة السكة الحديد ومنها استقل قطارًا إلى الجيزة، بعد أن أخفى بندقيته في منطقة زراعية قريبة من مسرح الجريمة، وبعد القبض عليه اعترف بجريمة قتل زوج شقيقته «جابر.ك» 37 سنة، بسبب وجود خلافات عائلية ومالية بينهما، وأنه تربص به وفي أثناء خروجه من منزله تتبع خط سيره، وعندما وصل إلى منطقة خالية من المارة فتح عليه الرصاص حتى لقي مصرعه في الحال، وفق بيان صادر عن الداخلية.

حبس المتهم بقتل زوج شقيقته

قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه لبيان حالته الفنية وموافاتها بنتائج الفحص، كما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.

عقوبة القتل العمد وفق القانون

يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا، ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدد في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.