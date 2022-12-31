حبس أب بتهمة قتل ابنه بسبب خلافات مع والدته بقليوب.. «ادعى المرض النفسي»

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب بحبس أب متهم بقتله ابنه بسبب الخلافات العائلية، وعرضه على الطب الشرعي النفسي لبيان سلامة قواه العقلية، بعد أن اتهمته زوجته بقتل ابنه بسبب إصابته بالمرض النفسي والإدمان.

ضبط قاتل ابنه بالخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهم بذبح ابنه في قرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد محمد سامي مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مذبوح بدائرة مركز شرطة قليوب.

المتهم دائم الشجار مع ابنه

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وجود جثة لشاب مذبوحا بالعقد الثاني من العمر يدعى «عبدالله»، 17 عاما، ومقيم شارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة المركز، كما تبين أن الأم والأب منفصلين وكانت الأم ليلة الواقعة في المستشفى مع الشقيق الأصغر للمجني عليه لمرضه، وعندما عادت إلى المنزل اكتشفت الجريمة، وصاحت في الشارع تصرخ «أبوه ذبحه»، كما تبين أن المتهم كان دائم الشجار والخلاف مع المجني عليه ووالدته.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تمكن الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة القانونية

وكشف عماد قزامل، محام، لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع تخفيف العقوبة في حالة ثبوت إصابته بالمرض النفسي من خلال لجنة الطب النفسي في مستشفى الأمراض النفسية وفق قرار إحالة من جهات التحقيق.