263 ألف نسمة زيادة خلال عام.. كم وصل عدد سكان المنيا مع بداية 2023؟

في مطلع العام الماضي 2022 أحتلت محافظة المنيا المركز السادس علي مستوي الجمهورية، والأول بالصعيد في تعداد السكان بإجمالي 6 ملايين و134 ألفا، و396 نسمة، وفي الدقيقة الأخيرة من نفس العام رصدت اللوحة السكانية بمبني ديوان عام المحافظة التعداد السكاني 6 ملايين و397 ألفا، و665 نسمة، بزيادة بلغت 263 ألف و259 نسمة، مع حلول العام الميلادي الجديد 2023.

مواجهة قضية الزيادة السكانية

في منتصف الشهر الماضي، استعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المؤشرات السكانية للمحافظة طبقا لمحاور العمل للاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي تتسق مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث كشفت المؤشرات وفقا للاستراتيجية القومية للسكان والمؤشرات الأممية للتنمية المستدامة، إنخفاض معدل المواليد في عام 2021، حيث تعمل المحافظة على مواجهة قضية الزيادة السكانية من خلال جميع المحاور وبتنسيق بين كافة الجهات، كما كشفت المؤشرات انخفاض معدل البطالة للذكور والإناث خلال عام 2021 عن العام الذي سبقه 2020، حيث انخفض المؤشر في عام 2021 للذكور عن العام السابق بفارق 1.2 وانخفض للإناث بفارق 2.

وخلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الشهر الماضي، ناقش محافظ المنيا مستجدات الأعمال المتعلقة بالاستجابة السريعة للقضية السكانية، و محاور العمل الأساسية ومنها: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الشباب والمراهقين، التعليم، المعرفة والوعي المجتمعي، تمكين المرأة.

تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع جهود عدد من الجهات في مواجهة تحديات القضية السكانية منها المجلس القومي للمرأة وإدارة الشباب والطلاب وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والشباب والرياضة وفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ووحدة السكان بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية من خلال مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، مشيداً بدور المجلس القومي للمرأة من خلال البرامج والندوات التي يتم تفعيلها لخفض معدلات النمو والتوعية بمدى خطورة الزيادة السكانية باعتبارها مسؤولية مشتركة وما يترتب عليها من مشكلات مجتمعية سلبية.

وتضم محافظة المنيا، 9 مراكز إدارية هي: العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط في الشمال، والمنيا، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، في الجنوب، وتضم 63 وحدة محلية تضم أكثر من ألف قرية وعزبة ونجع وتابع.