حملات تموينية لمطابقة الفواتير بأسعار السلع لضبط المتلاعبين في المنيا

انتهت، أمس الأربعاء، المهملة الزمنية التي حددها مجلس الوزراء لإلزام جميع التجار والمحال والسلاسل التجارية بوضع قائمة أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، وستبدأ اليوم الخميس الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع مدن وقرى محافظة المنيا، لمتابعة تطبيق القرار علي أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمحتكرين.

وضع الأسعار على السلع

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد خلال جولة أجراها قبل يومين لمتابعة وضبط الأسواق، على ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح خاصة السلع الاستراتيجية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً الى أنه بعد انتهاء مهلة الأسبوعين لوضع الأسعار على كل السلع سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة.

وأكد أن المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة، بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

وأعلن محافظ المنيا، خلال لقائه الدوري بأعضاء مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أنه عقب انتهاء المهلة المعلن عنها للإعلان عن أسعار المنتجات، سيتم تكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق، مع مطابقة فواتير الاستلام بالأسعار المعلن عنها، حرصاً على مواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين.

وألتقي محافظ المنيا علي مدار أسبوعين بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.