محافظ المنيا: انخفاض معدل المواليد ومؤشر البطالة للذكور والإناث

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لعرض ومناقشة مستجدات الأعمال المتعلقة بالاستجابة السريعة للقضية السكانية، تنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، لدعم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بجودة حياة المواطن وتنمية الأسرة وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية.

مواجهة قضية الزيادة السكانية من خلال جميع المحاور

استعرض المحافظ خلال الاجتماع، عددا من محاور العمل الأساسية التي منها تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الشباب والمراهقين، التعليم، المعرفة والوعي المجتمعي، تمكين المرأة.

كما استعرض عددا من المؤشرات السكانية لمحافظة المنيا طبقا لمحاور العمل للاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، التي تتسق مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث كشفت المؤشرات وفقا للاستراتيجية القومية للسكان والمؤشرات الأممية للتنمية المستدامة، انخفاض معدل المواليد في عام 2021 حيث تعمل المحافظة على مواجهة قضية الزيادة السكانية من خلال جميع المحاور وبتنسيق بين كافة الجهات.

كما كشفت المؤشرات انخفاض معدل البطالة للذكور والإناث خلال عام 2021، عن 2020، حيث انخفض المؤشر في عام 2021 للذكور عن العام السابق بفارق 1.2 وانخفض للإناث.

يعد ذلك تتويجا لجهود المحافظة في توفير فرص عمل للشباب والفتيات من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي حظيت المحافظة بنصيب كبير منها وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك فرص العمل بمصانع ومشروعات المنطقة الصناعية بالتنسيق بين جميع القطاعات وعقد العديد من الملتقيات التوظيفية بالتعاون والتنسيق كافة الجهات والمؤسسات والمجتمع المدني وتوفير الكثير من فرص العمل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة ومبادرة «مشروعك»، وإدارة تنمية القرية وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

مواجهة تحديات القضية السكانية

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع جهود عدد من الجهات في مواجهة تحديات القضية السكانية منها المجلس القومي للمرأة وإدارة الشباب والطلاب وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة وفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ووحدة السكان بالمحافظة.

أكد المحافظ تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية من خلال مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، مشيداً بدور المجلس القومي للمرأة من خلال البرامج والندوات التي يتم تفعيلها لخفض معدلات النمو والتوعية بمدى خطورة الزيادة السكانية باعتبارها مسؤولية مشتركة وما يترتب عليها من مشكلات مجتمعية سلبية.