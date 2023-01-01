محافظ أسيوط يعلن موافقة وزير النقل على رصف طريق أبنوب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، للموافقة على البدء في رصف طريق أبنوب البداري بطول 10 كم ضمن خطة الهيئة القومية للطرق والكباري، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها وخاصة في قطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظرا إلى أهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية.

رصف طريق مركزي البداري- أبنوب

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه في ضوء اجتماعه مع وزير النقل خلال زيارته للمحافظة اليوم، اتفق على البدء بأعمال إعادة رصف الطريق الرابط بين مركزي أبنوب والبداري بطول 10 كم، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنه جرى تكليف المهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة للطرق بأسيوط بالتحرك الفوري لبدء الأعمال، وفقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة التي يجرى تنفيذها بكل مشروعات الهيئة لتيسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة وخلق شرايين التنمية في صعيد مصر، لتتواكب مع ما يشهده الصعيد من تطوير في كل القطاعات.

مشروعات الطرق والكباري

ووجه محافظ أسيوط الشكر لوزير النقل لاستجابته السريعة وحرصه على تنفيذ مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة واستكمال مشروعات الرصف بالمحافظة، والتي تعد أحد شرايين التنمية ضمن البرتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

ويجرى رصف طرق بأطوال 1003 كم بنطاق المحافظة ويجري تحديد أولويات الطرق العاجلة التي يتم رصفها بناءا على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمحافظة لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية.

إزدواج الصحراوي الغربي

وأوضح المحافظ أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى أسيوط بطول 117 كم، وتتضمن المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والتي تم نهوها ويتم التطوير ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات لكل اتجاه أسفلتي لاتجاه أسيوط وخرساني لاتجاه القاهرة وأعمال صناعية عدد (5) نفق وجاري العمل في المسافة من ديروط وحتى أسيوط بطول 65كم وتشمل إنشاء عدد (3) نفق ويأتي ذلك ضمن تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه.