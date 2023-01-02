«ماكدونالدز» تفتتح أول مطعم افتراضي.. بدون موظفين والروبوت يقدم الطعام

دخلت شركة «ماكادونالدز» المستقبل من خلال متجر بالكامل لا يحتوي على موظفين بشريين، وهو متجر الخيال العلمي الأول من نوعه ولديه ربوت ناقل يوصل الطعام، وقدمت الشركة في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية مفهومًا جديدًا للوجبات الجاهزة، من خلال متجر الخيال العلمي التى تنقل الطعام من خلال الربوتات، ورغم أنه لم يطرح على نطاق واسع إلا أنه يعمل على تحسين تجربة العميل.

ويمكن للزبائن طلب الطعام من التطبيق وسيصلها إينما كانوا، وهناك كشك واحد لتقديم الطلبات، وقد تم تصميم الجزء الداخلي لسرعة دخول وخروج العملاء بسهولة، وكان لدى المعجبين مشاعر مختلطة للغاية بشأن التصميم الجديد، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وفي وقت سابق أعلنت ماكدونالدز أنه سيتم إطلاق موقع الخيال العلمي كاختبار لدفع العلامة التجارية، وقال مدير ماكدونالدز ماكس كارمونا: «كنا نضع معايير القيادة السريعة لأكثر من 45 عامًا، ومع تغير احتياجات عملائنا نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع اكثر من أي وقت مضى».

وأعلن عملاق الوجبات السريعة أن هذا مثالي للأفراد المتنقلين الذين يريدون شيئًا سريعًا، وتم تصميم ممر Order Ahead ليقدم الأشخاص طلباتهم في أثناء اقترابهم من المطعم حتى يتمكنوا من استلامها فورًا من النافذة، كما توجد أيضًا غرفة استلام توصيل بالداخل مصممة لخدمات البريد السريع للحصول على الطعام بسهولة.

وقال كيث فانيسك، أحد المسؤولين بالمطعم: «لا تتيح لنا التكنولوجيا في هذا المطعم خدمة عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة فحسب، بل تمنحنا التركيز على سرعة الطلب ودقته، مما يجعل التجربة أكثر إمتاعًا للجميع»، ورغم أن ماكدونالدز هو الأول من نوعه في اقتحام تقنية الواقع الافتراضي، إلا أن سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الأخرى أعلنت خططًا لتحسين خدماتها مثل تاكو بيل وبرجر كنج.