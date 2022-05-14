أخصائي تغذية يحذر الطلاب من تناول الوجبات السريعة بعد الامتحان

بعد تحرير عشرات المحاضر خلال الفترة الماضية، التي تخص الأغذية وتقديم الوجبات السريعة من قبل الحملات الرقابية والتفتيشية بمحافظة الجيزة، حذر الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية المواطنين، وخاصة طلاب المدارس الذين يؤدون الامتحانات بمراحل النقل الإعدادي والثانوي، من تناول الوجبات السريعة؛ خوفا على حياتهم.

تحذير الطلاب

وقال الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأطعمة والوجبات السريعة مجهولة المصدر، تصيب أبناءنا بأمراض وانتشار البكتريا خاصة مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وحذر أخصائي التغذية، من تناول الوجبات السريعة بعد أداء الامتحان، مضيفًا أنه إذا شعر الطالب بمغص أو حالة إعياء شديدة يخبر والديه والتوجه إلى أقرب مستشفى لعرضه على طبيب.

حملات لضبط المخالفين

يذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة الكبرى، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارات الرقابة التفتيشية بإدارات التموين والصحة والبيئة والطب البيطري في كل محافظة على الأسواق والمحلات والمخابز والمطاعم؛ للتأكد من صلاحية الأطعمة بجميع أنواعها وسندويتشات التيك واي، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة؛ بهدف مكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالتزامن مع امتحانات المرحلة الاعدادية والثانوية التي تتم الآن بمحافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 276 محضرا وتم إغلاق وتشميع 7 محلات مطاعم وجبات سريعة وسندويتشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 75 قضية خاصة بمحلات بيع الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة وأسماك فاسدة، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت الى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

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