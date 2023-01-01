«الهجرة» تعلن قائمة أسعار الوديعة لكافة فئات السيارات عقب التخفيضات «صور»

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل التخفيضات بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» بعد استجابة الحكومة لمطالبهم وتسهيل إمكانية استقدام السيارات من المناطق الحرة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تذليل العقبات

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال فيديو لها نشرته عبر الصحة الرسمية لوزارة الهجرة، أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج بتيسير الإجراءات، وإلغاء جميع التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.