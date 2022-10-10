أنشطة وزارة الهجرة خلال أسبوع.. أبرزها بحث محفزات الاستثمار الزراعي للمصريين بالخارج

محفزات وتيسيرات عدة، تسعى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تقديمها بشكل مستمر لأبنائها بالدول المضيفة، من خلال التعاون المشترك مع جميع الجهات المعنية لتوفير احتياجاتهم وربطهم بوطنهم الأم مصر من خلال مشاركتهم في المشروعات والمبادرات القومية.

جهود وزارة الهجرة خلال أسبوع

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أنشطة وزارة الهجرة خلال أسبوع، وفقا لبيان صادر عنها:

1- قامت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمشاركة في احتفالية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال مشاركتها تمت الإشادة بدور وزارة الهجرة ضمن المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة».

2- استقبلت السفيرة سها جندي، الدكتور حسن الجراحي، أحد رموز الجالية المصرية في السعودية؛ لبحث أفكار مشروعاته الاستثمارية في مصر.

3- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر لتوفير خدمات ومحفزات استثمارية المصريين في الخارج.

وخلال المقابلة، جرى الاتفاق على توفير تمويل عقاري بقيمة 5 ملايين جنيه خاص بالمصريين في الإمارات لمدة تصل إلى 15 عاما.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير محمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية؛ لبحث التعاون في الملفات المشتركة.

5- زارت وزيرة الهجرة، الشاب أحمد حسين، المصري المصاب بالتيفود في موزمبيق، عقب عودته إلى مصر، بمستشفى دار الشفاء.

الرد على استفسارات المصريين

6- التقت وزيرة الهجرة، الجالية المصرية في الكويت؛ للرد على استفسارات المصريين بالخارج، على مدار 5 ساعات، وذلك ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

7- التنسيق بين وزارتي الهجرة والدفاع؛ لمشاركة عدد من شباب الدارسين بالخارج في معايشة مع أبطال القوات المسلحة والمشاركة في فيلم «مصري» احتفالا بالذكرى 49 لنصر أكتوبر 1973.

8- التقت السفيرة سها جندي، وزير الزراعة؛ لبحث محفزات الاستثمار الزراعي للمصريين بالخارج.

9- استقبلت وزيرة الهجرة السفير الإيطالي لدى مصر؛ لبحث التعاون في الملفات المشتركة، وعرض تجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

10- شاركت وزيرة الهجرة، في المؤتمر السنوي لأساقفة أوروبا، بحضور البابا تواضروس الثاني.