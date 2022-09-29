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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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جهود وزارة الهجرة للاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج.. مبادرات ومنح

كتب:

منة عبده
03:33 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
السفيرة سها جندي.. وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشكل مستمر، لربط أبنائها المصريين المتواجدين بدول أخرى والاستفادة من خبراتهم، وذلك من خلال إطلاق المؤتمرات والمبادرات، التي تجعلهم على تواصل دائم مع وطنهم، من خلال المشاركة والعمل بهذه المؤتمرات. 

استثمار الكفاءات العلمية للخبراء المصريين بالخارج

ويأتي من أبرز تلك المؤتمرات «مصر تستطيع»، التي جرى إطلاق 6 نسخ منها خلال السنوات الماضية، وتحمل كل نسخة توصيات وأهداف مختلفة من أجل استثمار الكفاءات العلمية والتكنولوجية للعلماء والخبراء المصريين بالخارج بهدف مواجهة التحديات التنموية في مصر، بالإضافة إلى إنشاء 27 مشاركة وبرنامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية المصرية وبين الجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريين بالخارج، فضلًا عن إتاحة منح بعثات رسمية للطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية وكبرى الشركات العالمية المدعومة من وزارة التعليم العالي.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها عقدت لقاءات مع عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية ومن أبرزها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للاستفادة من خبرات المصريين في الخارج، كما جرى توقيع بروتوكول بين الوزارتين لدعم التوجهات الحديثة لمنظومة التعليم العالي في تطوير البرامج الدراسية.

مشاركة المصريين بالخارج في تطوير المجالات 

وأشارت «جندي» في حديثها لـ«الوطن»، إلى مطالبة عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين في الخارج، بالمشاركة في تطوير عددا من المجال المختلفة، بينها المجال الطبي عبر إجراء عمليات جراحية في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى كذلك تقديم التدريبات والورش المختلفة لنقل الخبرات، فضلًا عن إتاحة منح بعثات رسمية للطلبة الدارسين بالجامعات المصرية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.