وزارة الهجرة تنشر فيديو تعليمي جديد لأبناء المصريين بالخارج

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالدول الأخرى، من خلال إطلاق المبادرات المختلفة، والخدمات التى تلبي لهم احتياجاتهم وتربطهم بوطنهم الأم مصر، وتهم بالجيلين الثاني والثالث، وذلك من خلال التواصل معهم عبر مبادرة «اتكلم عربي».

تستهدف الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج

تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على نشر العديد من مقاطع الفيديو عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تتضمن العديد من الأمثال والقصص المصرية، التى لها تاريخ طويل، لحثهم على تعلم اللغة العربية والتحدث بها.

وفي إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد، تعرض خلاله عدد من الكلمات المصرية الشهيرة، التى اعتاد المصريين على تداولها فيما بينهم.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي وعيشها مصري»

وتتضمن المنشور بموقع «فيس بوك»: «ثقافتنا دايماً بتشجعنا إننا نتمنى لبعض الخير، مش بس الخير لا كمان قمة الخير، خصوصًا إن جزء من سعادتنا بيكمل لما بنكون عاملين لحد حاجة ويتبسط بيها، شاركونا في الكومنتات بكلمات مشابهة لكلمة «بالهنا والشفا».

ويمكن الإطلاع على مقطع الفيديو من خلال الضغط على هذا الرابط.

وجدير بالذكر، أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قامت بإطلاق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التواصل الدائم والمستمر مع أبناء المصريين بالخارج، ومن ثم إستهداف الحفاظ على اللغة والهوية العربية لديهم.