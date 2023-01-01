محمد فوزي لـ مصطفى عمار: الشركة المتحدة قدمت وجبة دسمة للمشاهدين في ليلة رأس السنة

تحدث الكاتب الصحفي محمود فوزي، عن البرامج التي جرى عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ليلة رأس السنة، واصفا إياها بأنها كانت رشيقة.

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، المذاع على راديو «on sport fm»، أن نوعية البرامج كانت رشيقة، لأنها لم تكن فقط برامج حوارية، بل تنوعت بين حوارية وغنائية.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال، تحدثت الفنانة نانسي عجرم ببرنامج «سهرانين» على قناة «on»، تقديم الفنان أمير كرارة، عن حبها للأكل المصري مثل الكشري، وفي الوقت ذاته، قدمت باقة من أفضل أغانيها، وبالتالي كانت البرامج متنوعة، وتحدث النجوم عن كل شيء.

وأشار إلى أن الفنان محمد حماقي، تحدث ببرنامج «صاحبة السعادة»، على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة القدير إسعاد يونس عن العديد من القصص في حياته الشخصية والفنية، كما أن بداية الحلقة كانت مميزة.

ولفت إلى أن قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهدت في ليلة رأس السنة تنوع كبير، حيث كانت بمثابة وجبة دسمة من الفرحة والبهجة، سواء من حيث استضافة النجوم في البرامج التلفزيونية أو الحفلات الغنائية، وكانت المنافسة في مصلحة المشاهد.