عبدالله غلوش لـ مصطفى عمار: قنوات «المتحدة» شهدت تنوعا كبيرا في ليلة رأس السنة

قال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، إن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهدت في ليلة رأس السنة تنوعا كبيرا، حيث ظهرت النجمة اللبنانية ببرنامج سهرانين، ويقدمه الفنان أمير كرارة على قناة «on»، إضافة للقاء السحاب بين صاحبة السعادة والفنان محمد حماقي، الذي تحدث فيها عن حياته، وكشف قصص عن حياته، مثل مسألة انفصاله عن زوجته في هدوء لمدة عامين.

محمد رمضان ظهر بشكل مختلف

وأضاف «غلوش»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، والمذاع على راديو «on sport fm»، أن الفنان محمد رمضان ظهر في حلقة رأس السنة مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» بشكل مختلف للغاية حيث تحدث لحياته وظهر مع أولاده.

ولفت إلى أن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهدت في ليلة رأس السنة تنوع كبير في البرامج الفنية، حيث استضافت الإعلامية إيمان الحصري، وفاء عامر في برنامجها «مساء dmc»، كما أن الإعلامي عمرو الليثي استضاف أيضا الفنان عمر كمال والفنانة هدى.

فرصة ذهبية

وأكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لديها فرصة ذهبية بتقديم الفنانة القديرة إسعاد يونس والإعلامية منى الشاذلي، برامج في قنواتها، خاصة أنهما يقدمان حلقات تبين بأن الفن المصري عظيم.