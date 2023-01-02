دوي صافرات الإنذار في مدينة «كييف» الأوكرانية

دوت صافرات الإنذار في «كييف»، فيما حذر عمدة المدينة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، من هجمات بـ«مسيرة» على العاصمة وشرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

من جانبه، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، أليكسي أريستوفيتش، إنه ينبغي إقامة نظام حكم ملكي في بلاده على غرار المملكة المتحدة بهدف قتل كل شيء روسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.