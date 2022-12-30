«مسيرات» تهاجم بعض المواقع في العاصمة الأوكرانية «كييف»

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، مهاجمة طائرات بدون طيار «مسيرات» مواقع في عاصمة البلاد «كييف»، وقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني أليكسي أريستوفيتش، اعترف في وقت سابق، في حديث عبر «يوتيوب»، بتكبد قوات بلاده خسائر جدية على محوري «باخموت»، و«سوليدار» شمالي جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها في وقت سابق «موسكو» إلى أراضي الاتحاد الروسي.

من جانبها، قالت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، إن المدافع ذاتية الحركة «قيصر» التي أرسلتها «باريس» إلى أوكرانيا بحاجة للصيانة، مشيرة إلى عدم استعداد الجيش الفرنسي لتوريد أسلحة جديدة ذاتية الدفع من مستودعاته.

باريس: الأضرار التي لحقت بمدافع «قيصر» أصبحت مشكلة خطيرة

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن الأضرار التي لحقت بالمدافع أصبحت مشكلة خطيرة، مشيرا إلى تعطل أحد المدافع الـ18، وبعضها متوقف للصيانة.

وحث ليكورنو، المصنعين على تسريع وتيرة الإنتاج للشحنات الجديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.