تعرض منطقة كييف الأوكرانية لهجوم بطائرات مسيرة

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، تعرض «منطقة كييف» لهجوم بطائرات من دون طيار «مسيرات»، مشيرة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال عمدة العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيتالي كليتشكو، إن شخصا واحدا لقى مصرعه وأصيب آخرين جراء انفجارات دوت في «كييف» بعد غارات صاروخية روسية مكثفة.

وأضاف كليتشكو، إلى سماع انفجارات في المدينة والمناطق المحيطة بها، بعد أقل من ساعة من دخول البلاد، العام الميلادي الجديد 2023، مشيرا إلى انفجارات في «هولوسيف» و«شفتشينكيف».

وطلبت السلطات الأوكرانية، من سكان العاصمة الاحتماء، بعد دوي صفارات الإنذار التي تحذر من وقوع غارات جوية، فيما أكد كليتشكو، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ي العاصمة «كييف» وعدد من المناطق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، أوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن فندقا في العاصمة «كييف» تضرر جراء الانفجارات، فيما قال نائب بالبرلمان الأوكراني «الرادا»، إن إمدادات الطاقة توقفت مؤقتاً في العاصمة «كييف» بعد ضربات روسيا الصاروخية الروسية، فيماوأظهرت صور متداولة تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من محطة كهرباء في المدينة.

«خيرسون» والمناطق المحيطة بدون كهرباء

وفي «ميكولايف» الواقعة جنوب أوكرانيا، أكد عمدة المدينة أولكسندر سينكيفيتش، وقوع انفجارات، محذرا السكان من ضربات صاروخية جديدة، فيما قال مسؤول الإدارة العسكرية في «خيرسون» المطلة على البحر الأسود، إن المدينة والمناطق المحيطة بها من دون كهرباء، بسبب قصف من جانب القوات الروسية استهدف البنية التحتية الحيوية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال، مساء أمس السبت، إن الروس، الذين نفذوا موجة أخرى من الهجمات الصاروخية، يتبعون الشيطان، مضيفا في خطاب، مستخدما اللغة الروسية، إن «موسكو» تشن حربًا لضمان بقاء فلاديمير بوتين في السلطة حتى نهاية حياته.

زيلينسكي: بوتين يختبئ وراء القوات والصواريخ

وأوضح زيلينسكي، أن بوتين يختبئ وراء القوات والصواريخ و شعبه وجدران مساكنه وقصوره، وخلف، مشيرا إلى أن لا أحد سوف يغفر للروس على «الإرهاب»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تمنياته للسنة الجديدة 2023، إن العام الجديد سيكون عام النصر، مضيفا عبر«تليجرام»: «عام سعيد..عام انتصارنا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.