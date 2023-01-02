خبير اقتصادي لـ«التاسعة»: الصندوق السيادي حقق إنجازات بارزة في 2022

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة وضعت هدفا أو عنوانا أساسيا لإفساح المجال للقطاع الخاص لرفع الضغوط عن كاهل الحكومة والأعباء من شركات لا تستطيع إحداث تنمية في قطاعاتها ولا تستطيع إدخال التكنولوجيا بها.

إنجازات بارزة للصندوق السيادي

وأضاف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسيني عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن الصندوق السيادي المصري حقق إنجازات بارزة في عام 2022، مضيفا أن الصندوق السيادي يخلق فرص استثمار كبيرة جدا للدولة.

ولفت إلى أن على الشعب والدولة المصرية دعم الجهات والقيادات بالصندوق السيادي المصري لوثوقها بقدراتها للتوسع بالاستثمارات في البلاد.

استثمارات كبرى للتنمية

وتابع: «الصندوق السيادي بالكويت من أقدم الصناديق السيادية في العالم ومحدش بيتكلم عنها، وهو من الصناديق التى تقوم بعدد من الاستثمارات الكبرى للتنمية في الدولة المصرية».