رئيس القاهرة للدراسات لقناة الحياة: نحن بحاجة للرقابة على الصناديق الخاصة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، إننا بحاجة لرقابة على الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن الفكر الاستثماري، موجود داخل هيئة قناة السويس، لتحديد المشروعات التي تحتاج القناة لإقامتها، بالشراكة مع الشركات المصرية.

صندوق خاص بقناة السويس

أوضح «السيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اليوم، خلال الافتتاحات، أنه لا بد أن يكون هناك حوارا مجتمعيا، لافتا إلى أن الحديث تناول أيضا التأكيد على وجود صندوق خاص بقناة السويس، يخضع للإشراف والرقابة من الجهات المعنية بالدولة.

المجتمعات العمرانية

وتابع: «هيئة المجتمعات العمرانية لها فضل كبير في إنشاء العاصمة الإدارية وعدد من المشروعات الخاصة بالإسكان، من خلال صندوق خاص بها، بعيدا عن موازنة الدولة».