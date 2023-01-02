انقطاع التيار الكهربائي في «كييف» الأوكرانية

أعلن رئيس «بلدية كييف» فيتالي كليتشكو، تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة في العاصمة الأوكرانية، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي الطارئ في المدينة جراء الهجمات الروسية.

وفي وقت سابق، أشار رئيس «بلدية كييف» فيتالي كليتشكو، إلى إصابة شاب «19 عاما» جراء سقوط حطام طائرة بدون طيار «مسيرة» على طريق في «حي ديسنيانسكي» وألحق أضرارا بأحد المباني، بالمنطقة الشمالية الشرقية بالعاصمة الأوكرانية.

السلطات الأوكرانية تطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

وطلبت الإدارة العسكرية المحلية للعاصمة الأوكرانية، «كييف» في وقت سابق، عبر «تليجرام»، السكان بالبقاء في الملاجئ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، سمع سكان العاصمة الأوكرانية «كييف» والمناطق المحيطة بها دوي انفجارات قوية جديدة في المدينة كييف خلال الليل.

«الناتو»: موسكو» لا تنوي التخلى عن أهدافها في أوكرانيا

بدوره، دعا حلف شمال الأطلسي«الناتو»، في تصريحات للأمين العام للتكتل العسكري، الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا، وعبر ينس ستولتنبرج، عن اعتقاده أن «موسكو» لا تنوي التخلى عن أهدافها في أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، حول احتمال توقيع معاهدة سلام «روسي أوكراني»، أن شروط المعاهدة ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، واعتبر مسؤول «الناتو»، ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لـ«كييف» بهدف إقناع «موسكو» الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

بدورها، تخطط «طوكيو» لدعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة عبر الفيديو بقمة مجموعة الـ7 ، التي تضم إلى جانب اليابان كل من «كندا - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة»، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 21 مايو المقبل في «هيروشيما»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال الصحفي رود درير، في مقالة لمجلة «أمريكان كونسرفاتيف»، إن «الحزب الجمهوري» الأمريكي، عاجز عن مقاومة انتشار ثقافتي «الليبرالية المتطرفة» و«الووك التقدمية»، مشيرًا إلى أن زعيم الجمهوريين في «الشيوخ» يدعم ضخ الأسلحة لأوكرانيا، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كانت أمريكا بحاجة إلى مثل هذا الحزب المحافظ.