«الناتو» يطالب الغرب بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

طالب السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء بالنظر في تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب الأزمة مع روسيا.

الناتو: يجب أن تفوز أوكرانيا على بوتين

وقال ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية: «إنني أطالب الحلفاء في الغرب ببذل المزيد، فمن من مصلحتنا الأمنية التأكد من انتصار أوكرانيا وعدم فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مؤكدا أهمية تلقي أوكرانيا الذخيرة الكافية للأنظمة المتاحة بالفعل.

وأكد أن دعم أوكرانيا يعد أسرع طريق للسلام: «نحن نعلم أن معظم الأزمات تنتهي على طاولة المفاوضات ونعلم أن ما يمكن أن تحققه أوكرانيا في هذه المفاوضات يعتمد على الوضع العسكري».

زيلينسكي طلب دعم الغرب

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب الأسبوع الماضي القادة الغربيين بإرسال المزيد من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي من أجل المساعدة في جهود مواجهة روسيا.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن مساعدات عسكرية إضافية بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.