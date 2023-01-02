سمسم شهاب يعلن خضوع زوجته لعملية جراحية.. تعاني من السرطان

أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب، خضوع زوجته لعملية جراحية غدا، وطالب جمهوره بالدعاء لها بالشفاء العاجل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال سمسم شهاب: «إخوتى وأصدقائي وجيرانى وزملائى وجمهورى الكريم، زوجتى وشريكة العمر وحبيبة القلب، سيتم عمل عملية لها باستئصال الورم الخبيث غدا بأمر الله هي بحاجة لدعوات حضراتكم».

سمسم شهاب يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته

وطالب سمسم شهاب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل قائلاً: «أرجوكم الدعاء لها بأن تتم العملية على خير وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بسلامة الله، أرجوكم الدعاء، اللهم إشفى كل مريض يارب العالمين».

سمسم شهاب يعلن إصابة زوجته بالسرطان

وكان الفنان سمسم شهاب قد أعلن منذ أشهر عن إصابة زوجته بمرض السرطان وذلك من خلال حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وعبر عن لك بكلمات حزينة: «زوجتي وأم أولادي وحبيبتي وشريكة عمري أصابها المرض اللعين، وبعد الفحص وتحديد كيفية العلاج ومدته تناولت الجرعة الأولى منذ ثلاث أيام وهي في حالة جسمانية صعبة جدا».