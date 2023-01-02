سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

ثبات ملحوظ سجله سعر الدولار الأمريكي في البنوك، من بينها الأهلي والمركزي المصري وبنك مصر وحتى البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي، تزامنا مع العام الميلادي الجديد 2023.

ويعد الدولار من أبرز العملات الأجنبية التي تحوز اهتمام المواطنين لارتباطها بالكثير من التعاملات على الصعيدين المحلي والأجنبي.

سعر الدولار اليوم 2-1-2023

وترصد «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه، وفقا لآخر تحديثات وردت من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 24.7 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، كما سجل 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس اليوم 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد اليوم سجل 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجل سعر الدولار 24.70 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعره 24.72 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و24.77 جنيه للبيع.