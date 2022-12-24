سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم

لليوم الثاني على التوالي، سجلت العملة الأمريكية اليوم السبت استقرارًا في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري دون تغيير في حركة البيع والشراء.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، اليوم، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك مصر اليوم نحو 24.64 للشراء، و24.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار بالمصرف المتحد اليوم 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، وأخيرًا بلغ سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB نحو 24.68 جنيه مقابل الشراء، و24.75 جنيه مقابل البيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم كما يلي، إذ سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 24.75 جنيه مقابل البيع، و24.65 جنيه مقابل الشراء، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 24.69 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 24.7 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع.

ووصل سعر عملة واشنطن ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.