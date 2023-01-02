«التعليم العالي»: التحويل بين المعاهد الحكومية والخاصة يقتصر على مكتب التنسيق

أكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق والمعاهد، أنَّ التحويل بين المعاهد المختلفة الحكومية والخاص يكون عن طريق مكتب التنسيق بالنسبة للطلاب المستجدين والموقع الإلكتروني للتنسيق وفقًا لضوابط وقواعد التحويل، وبالنسبة للفرق العليا تكون بين المعاهد وفقاً للوائح والنظم والقواعد المعمول بها، وفقاً لقانون تنتظم الجامعات والمعاهد، لافتا إلى ان الالتحاق بالمعاهد المختلفة، لا يكون إلا عن طريق مكتب التنسيق بعد الترشيح وفقاً للحدود الدنيا للالتحاق ولا يكون التقديم مباشرة.

الكيانات غير المدرجة بقوائم موقع الأعلى للجامعات لا تتبعنا

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والوزارة متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات و الوزارة الجامعات المختلفة، مؤكّداً أنَّ أي كيان تعليمي غير مدرج بالقوائم فهو لا يتبع وغير معتمد من المجلس والوزارة، مناشدًا المواطنين بضرورة توخي الحذر من الإعلانات الوهمية للكيانات التعليمية غير المرخصة، وتدعي منحها شهادات غير معتمدة.

مداهمة أكثر من 350 كيانا وهميا غير مرخصة

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنَّ لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة نجحت خلال الفترة الماضية منذ تدشينها في مداهمة أكثر من 350 كيانا وهميا غير مرخص، يدعي انتسابه للوزارة ويقدم خدمة تعليمية دون الحصول على الموافقات القانونية بذلك.