«التعليم العالي» توضح 3 ضوابط للتحول الرقمي بالجامعات

حدد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عوامل وضوابط التحول الرقمي بالجامعات في إطار إعلانه للخطة التنفيذية للوزارة للعام الجديد 2023، لافتاً إلى استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومنح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

عوامل وضوابط التحول الرقمي بالجامعات

ترصد «الوطن» في السطور التالية، عوامل وضوابط التحول الرقمي بالجامعات، بحسب ما أعلن عنها الدكتور محمد أيمن عاشور:

- العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات المصرية لتصبح جامعات ذكية، مؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي.

- تعميم الاختبار المعرفي الموحد على كافة التخصصات في جميع الجامعات، بعد نجاحه في كليات القطاع الصحي.

- ميكنة خدمات الجامعات.

جهود جامعة عين شمس في التحول الرقمي

وفي سياق متصل، نشرت خطوات جامعة عين شمس، عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جهودها للتحول الرقمي، والتي اشتملت على الخدمات الإلكترونية مثل شهادة تخرج عربي وإنجليزي وبيان نجاح وبيان درجات مؤمن وغير مؤمن، والمرتبات والالتماسات أو الأعذار والمدفوعات.

أيضاً اشتملت الخدمات الإلكترونية على اشتراكات المترو والتسجيل المبكر ورابطة الخريجين واعتماد خطاب وشهادة تقديرات ورسوم اختبار التويفل ورسوم مراكز الخدمة وخدمات مؤتمر الجامعة، لافته إلى وجود 176 برنامج دراسي وفق أحدث التطورات العالية في كلية التربية وكلية العلوم وكلية الآداب وكلية التجارة وكلية البنات وكلية الزراعة وكلية الصيدلة وكلية طب الفم والأسنان ومعهد التمريض.

تشتمل جامعة عين شمس على عدد من المباني الرقمية مثل مبنى الابتكار وريادة الأعمال والذي تم تصميمه بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة وهو نظام مُعترف به دولياً بأنه لقياس وتصميم وإنشاء وتشغيل مبان مراعية للبيئة وعالية الأداء.

أيضاً شبكة المعلومات الجامعية، والتي توفر خدمات الكترونية متكاملة ومستقرة ومتطورة من خلال بنية معلوماتية قوية تساعظ على النهوض بالعملية التعليمية والبخثية وتطوير كيانات الجامعة المختلفة.

مبنى الصوتيات بكلية الهندسة وهو مركز متميز في مجال للصوتيات والإهتزازات وغيرها ومعمل مفتوح ودراسة تطبيقية للأنظمة الحديثة في إدارة المباني.