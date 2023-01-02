كيف تعمل الجامعات على رعاية الموهوبين؟.. «التعليم العالي» تجيب

حدد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الاهتمام برعاية الموهوبين والنوابغ في الجامعات، مع بداية عام 2023، مشدداً على الجامعات في إعلانه للخريطة التنفيذية للوزارة للعام الجديد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئات وتنمية مواهبهم بصفة مستمرة.

عوامل الاهتمام برعاية الموهوبين والنوابغ

- التوسع في إنشاء مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات والمعاهد.

- التنسيق الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي.

- العمل على بلورة النظام القانوني لصندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي وخططه وآليات عمله.

- عرض التصور المقترح لصندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي على المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته القادمة.

تفاصيل مسابقة «أنت النجم» بجامعة حلوان لرعاية الموهوبين

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة حلوان في بيان، تنظيم مسابقة «أنت النجم» وتفاصيلها هي الآتي:

- تشمل 5 مجالات: «الثقافي والفني والغناء والمسرح والتمثيل» على مستوى الجامعة.

- تتم على 3 مراحل:

* المرحلة الأولى تكون على مستوى الكليات الـ21 كلية بالكامل.

- تم فتح الباب منذ ما يقرب من 3 أسابيع وهناك مشاركات كبيرة جدًا.

- في المرحلة الأولى يتم انتقاء نجم الكلية في كل المجالات.

- عمل معسكرات تدريبية للموهوبين، وتدريبهم على المرحلة النهائية.

- تصفية الموهوبين على عدة مراحل، وصولًا للمرحلة النهائية على مسرح جامعة حلوان مركز الفنون.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور، أعلن عناصر الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2023، وتشمل الخطة بدء تنفيذ مخرجات إستراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والاستدامة، والابتكار، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية.