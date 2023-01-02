خبير عقاري: ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية أواخر أكتوبر الماضي

قال الدكتور عبدالرحمن خليل أحد خبراء القطاع العقاري، إن الطلب على العقارات ارتفع بشكل مفاجئ أواخر شهر أكتوبر بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف العملة، حيث بلغت زيادة قيمة مؤشر «عقار ماب»، 2954 بنسبة نمو 13 % خلال شهر واحد فقط، حيث يتجه جزء كبير من المواطنين إلى شراء العقارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وأشار الدكتور عبد الرحمن خليل الخبير العقاري، إلى إن السبب في الاقبال على شراء العقارات يرجع إلى أن قيمة الأموال تقل مع الوقت، بسبب التضخم الذي تشهده السوق حاليا، بالإضافة إلى أن شراء العقار يعتبر هو من أفضل الطرق لحفظ قيمة الأموال.

شراء العقارات أهم وسائل الاستثمار الآمنة

وأضاف خليل لـ «الوطن»، أن شراء العقارات من أهم وسائل الاستثمار الآمنة، التي تحافظ على قيمة النقود، خاصة وأن العقارات تعد من أهم الاصول التي ترتفع قيمتها كلما مر عليها الوقت، مشيرا إلى أن يرغب في حفظ أمواله عبر شراء العقارات يعلم جيدا أنه قد يتعرض لبعض المشكلات الخاصة بالتسويق.

متوسط العائد السنوي من الاستثمار في القطاع العقار 8%

وأكد على أن هناك حسبة بسيطة يستطع من خلالها أصحاب العقارات معرفة العائد على مدخراتهم من شراء العقار، حيث يبلغ متوسط العائد السنوي من الاستثمار في القطاع العقاري 8% أما القطاع التجاري والإداري سيكون الطلب عليه أكبر والعائد الاستثماري أعلى حيث يتجاوز هذا العائد 10%.