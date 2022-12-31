الغرف التجاية: زيادة تمويل قسط العقار لـ50% يحدث رواجًا في قطاع العقارات

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50%؜ من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري سيوسع دائرة التمويل من البنوك للمواطنين لشراء العقارات الخاصة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القرار سيحدث نوعًا من الرواج في قطاع العقارات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم ومواد البناء التي أدت الى ارتفاع اسعار العقارات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة التمويل من البنوك.

وأشار إلى أنه يجب وضع تسهيلات للمطورين العقاريين لتنفيذ التزاماتهم مع العملاء وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، منها السماح بعام إضافي على مدة تنفيذ المشروعات المحدد لها مدة مسبقة للتنفيذ، بالإضافة إلى تقسيط أسعار الأراضي.

وأوضح أن الدولة المصرية تساند وتدعم القطاع العقاري بقوة، لأنه مجال واعد ووعاء آمن للادخار والاستثمار لأي شخص، ولهذا فإن الاقبال على شراء العقارات يزداد بشكل جيد على الرغم من ارتفاع الاسعار.

واقترح عبد اللاه أنه يجب تكثيف إقامة المعارض العقارية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للعقارات المصرية بالعديد من الدول التي يرغب أبنائها ومواطنيها شراء عقارات في مصر.