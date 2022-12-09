ضوابط تسجيل إيجارات العقارات في قانون الشهر العقاري الجديد

اهتم قانون تنظيم الشهر العقاري، بالتطرق للعديد من الموضوعات المختلفة، التي من شأنها ضبط التعاملات العقارية، من حيث البيع والشراء والتأجير وغيره، ويهتم الكثير من المواطنين، بأمور بيع وشراء العقارات، ومعرفة ما يحتوي عليه هذا القانون، لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات مختلفة عليهم، ومن أبرز ما يهتم به الكثيرين، هو مسألة تسجيل إيجار العقار.

قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الشهر العقاري الجديد، احتوى في طياته على عدد من الشروط والضوابط اللازمة من أجل تسجيل إيجار العقارات، موضحا: «نص قانون تنظيم الشهر العقاري على أنه يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار، سعيا من القانون في تنظيم كل ما يتعلق بمسألة العقارات بشكل عام».

وأوضح «لبيب»، أن قانون تنظيم الشهر العقاري ألزم بتسجيل السندات والإيجارات التي ترد على منفعة العقار في حال زيادة مدتها عن 9 سنوات، والحوالات بأكثر من أجرة 3 سنوات مقدما، بالإضافة إلى الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم تسجيل إيجار العقارات ألا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة 9 سنوات أما عن الإجازات والسندات، أوضح أنها تكون فيما زاد على أجرة 3 سنوات بالنسبة الى المخالصات والحوالة.

تسجيل إيجار العقار في قانون الشهر العقاري الجديد

وأشار الخبير القانوني، إلى أن جميع تصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها، لابد أن يتم شهرها عن طريق القيد: «عدم القيد يترتب عليه أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير، وذلك وفقا لقانون تنظيم الشهر العقاري الجديد».

كما أوضح أن من شروط تسجيل إيجار العقار، هي شهر حق الإرث عن طريق تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية، أو الأحكام النهائية، ويكون بدون أي رسم ، مضيفًا: «إلى أن يتم التسجيل، لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق، كما أن قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد أجاز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة».