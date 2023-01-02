الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا.. وأمطار غزيرة ببعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أغلب السواحل الشمالية الغربية تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية على مطروح والعلمين والإسكندرية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ.

سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق من مطروح

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّه خلال الساعات الأولى من الصباح بدأ سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق من مطروح، متابعة أن فرص الأمطار اليوم تكون متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأوقات وعلى بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، وهذه الأمطار ستكون رعدية على فترات متقطعة من اليوم.

الحرارة ليلا بين 10 و11 درجة في القاهرة

وأكّدت أنَّ «باقي مناطق الجمهورية ستتلاشى عليها فرص سقوط الأمطار، لكننا مستمرون في انخفاض درجات الحرارة الملحوظ في فترات الليل»، مشددةً على أن درجات الصغرى في فترة الليل تسجل ما بين 10 و11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وفي بعض الأماكن من المدن الجديدة تكون درجات الحرارة أقل من 10 درجات.

الأجواء بين الباردة إلى شديدة البرودة

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنَّ الأجواء خلال فترات الليل تكون ما بين الباردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن خلال فترات النهار ورغم انخفاض درجات الحرارة فإننا نشعر بالدفء والأجواء اللطيفة تمامًا على أغلب المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

الأجواء معتدلة ودافئة على جنوب الصعيد

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ الأجواء معتدلة ودافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وفي فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل تتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وهي شبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.