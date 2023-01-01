الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة إلى رعدية في محافظات متفرقة

أوضحت الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تشهد بعض المحافظات، سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، لا سيما محافظات السواحل الشمالية، مع استمرار سقوط الأمطار حتي نهاية الأسبوع الجاري، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتمتد فرص سقوط الأمطار حتى تصل إلى جنوب الوجه البحري، حيث يتعرض لسقوط أمطار متوسطة على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأشارت الأرصاد، إلى أن أماكن سقوط الأمطار غدا، جاءت في محافظة «مطروح» ومناطق السلوم، العملين، الحمام، وذلك بنسبة 60% وتكون غزيرة.

فرص سقوط الأمطار غدا

فيما جاءت فرص سقوط الأمطار غدا الإثنين محافظات الإسكندرية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، إلى سقوط أمطار رعدية تصل إلى 60 % على مدار اليوم، وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة.

سقوط أمطار رعدية

وأشارت الأرصاد، إلى أن هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، لا سيما محافظات شمال الصعيد، حيث سجلت العديد من المحافظات أقل من 10 درجات للصغرى، وهي «المنيا وبلغت 7 درجات، سوهاج 8 درجات، الوادي الجديد 9 درجات، قنا 9 درجات، الأقصر 9 درجات».

وأوضحت الأرصاد، أن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وتتراوح بين «2.5- 2»، وتكون شمالية شرقية، وفيما يتعلق بالبحر الأحمر تكون حركة الأمواج معتدلة وارتفاع الموج «1.5: 1» متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.