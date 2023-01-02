«الأرصاد الجوية» تكشف أماكن سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

لليوم الثالث على التوالي، تشهد المحافظات الساحلية المطلة على شاطئ البحر المتوسط، أمطار رعدية وغزيرة ومتفاوتة الشدة، وذلك مع بدايه موسم الأمطار، واستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان لها، أن أماكن سقوط الأمطار اليوم، ستكون منحصرة في الفترة الحالية على «مطروح- العلمين- البحيرة- كفر الشيخ- السلوم- الإسكندرية»، قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17