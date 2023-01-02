طالبة تحصد المركز الأول في المسابقة العالمية لبرمجة الروبوتات بسنغافورة

فازت مارولا أمير، الطالبة في الصف الثالث الإعدادي بالمركز الأول في المسابقة العالمية لبرمجة الروبوتات، التي نظمتها سنغافورة، وقالت الطالبة الفائزة إنها بدأت البرمجة في الصف الثاني الإعدادي، وجربت أشياءً كثيرة مثل لغة الإشارة والرسم والفوتوشوب والبرمجة، ونافست في عدد من مسابقات البرمجة.

الفوز بالمركز الأول في المسابقة العالمية لبرمجة الروبوتات

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني أنها فضلت البرمجة على كل الأشياء التي تحبها، لافتة إلى موهبتها في الرسم، واستخدامها في التصميمات على برامج الفوتوشوب.

تفوق عالمي في مجال برمجة الروبوت

وتابعت الفائزة بالمركز الأول في المسابقة العالمية لبرمجة الروبوتات، «أقوم ببرمجة روبوتات حسب المسابقات التي أشترك فيها، ولو كان الروبوت موجودا، فإنني أقوم ببرمجته بالكود، ولو لم يكن الروبوت موجودا فإنني أبنيه من البداية وأقوم ببرمجته على أحد التطبيقات».

وذكر تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الطالبة حققت تفوقا عالميا في مجال برمجة الروبوت، في مسابقة برمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات بدولة سنغافورة بعد منافسة قوية مع ممثلين لدول مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن الطالبة مارولا أمير امتلكت العديد من المواهب إلى جانب تميزها في مجال برمجة الروبوت وتحقيق إنجاز في تلك الفئة العمرية، موضحا أن البرمجة تتميز بأنها مجموعة من الأوامر أو التعليمات المشفرة التي تخبر الجهاز الميكانيكي والنظام الإلكتروني بالمهام التي يجب القيام بها.