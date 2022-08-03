طلاب مدينة زويل يحققون فوزًا مبهرًا في مسابقة الروبوتات الدولية.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا عن مسابقة بطولة العلمين الدولية للروبوتات والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للاستفادة من تقنيات الروبوتات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في توطين الصناعة والتكنولوجيا والتي تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مجموعة من طلاب مدينة زويل للعلوم حققوا فوزا مبهرا وحصلوا على المركز الثاني

وحقق فريق مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فوزا مبهرا في المسابقة وحصلوا على المركز الثاني عالميًا، فضلا عن حصولهم على جائزة أفضل خريطة ألغام خلال مشاركتهم في مسابقة الروبوتات كاسحات الألغام الدولية.

الروبوت مهمته الأساسية كشف الألغام فوق وتحت الأرض

طلاب مدينة زويل ظلوا شهرا كاملا يعملون على تصميم الروبوت ومهمته الأساسية كشف الألغام فوق وتحت الأرض بمسافة تصل إلى 30 سم، حيث يرسل خريطة كاملة لأماكن الألغام وحالتها ويتخلص من الألغام الأرضية بكل سهولة ودون أي إصابات أو إصابات أو خسائر، كما يعمل ساعة كاملة دون شحن وهو ما سيساعده كثيرا في اكتشاف الألغام عن طريقة خريطة كاملة تفاعلية توضح مكانه.