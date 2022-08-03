فريق جامعة زويل الفائز بمسابقة الروبوتات كاسحات الألغام: تكلفته قليلة

حلّ الطالب عمرو عياد، من مصممي الروبوت الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الروبوتات كاسحات الألغام الدولية، ممثلين عن جامعة زويل، ضيفًا على برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد.

المسابقة تم تنظيمها في شهر مارس الماضي

وقال عمرو عياد: «المسابقة تم تنظيمها في شهر مارس الماضي قبل انتهاء العام الدراسي، وبالتالي فإننا ندرس في الصفوف من الثاني الجامعي حتى الصف الخامس، وتجمعنا صداقات مختلفة، والمهندس حاتم هو من جمعنا».

وأضاف: «اتصل محمد عياد بكل فرد في الفريق، وبدأنا العمل من الأسبوع الثاني، والجامعة وفرت لنا الاحتياجات، ونحن 10 أشخاص من 3 أقسام، هي هندسة الطيران والفضاء، وقسم الاتصالات، وقسم الطاقة المتجددة، والفريق عبارة عن 9 طلاب وطالبة».

الروبوت يعمل لمدة ساعة

وتابع أحد مصممي الروبوت الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الروبوتات كاسحات الألغام الدولية: «كل فرد منا متخصص في جانب متصل بالروبوت مثل التحكم والكهرباء وكشف للألغام، وأنا كنت مهندس اتصالات ومهندس تحكم وكنا نتعامل مع الروبوت بإرسال واستقبال إشارات حتى نتحكم فيه والروبوت يعمل لمدة ساعة ويمكنه كشف الألغام على مساحة 100 متر، ويعمل على عمق 30 سم تحت الأرض، ومن الممكن حمل أوزان تصل إلى 50 كجم».

اخترنا الطريقة الأفضل والأسهل للتحكم في الروبوت

وأردف عياد، «نتحكم في الروبوت عن طريق الشبكات، ونوصله بشبكة داخلية حتى نتحكم فيه من اللاب، وهناك طرق تحكم أخرى، لكننا اخترنا الطريقة الأفضل والأسهل، كما أن تكلفته قليلة والمكونات ليست غالية، لأننا استخدمنا مكونات تؤدي بطريقة أفضل، لكننا نفضل استخدام المواتير التي تحمل الوزن الثقيل، وعموما فإن تكلفة المواد التي استخدمناها تقدر بنحو 30 ألف جنيه».