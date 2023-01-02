4 سنوات على إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»: الحلم تحول لحقيقة

منذ 2 يناير 2019 شهدت حياة أهالي القرى والمحافظات النائية والفئات الأكثر احتياجا تطورًا كبيرًا، من مشروعات تنموية وخدمية وتحسين بنية تحتية والارتقاء بمستوى المعيشة لدى الأهالي حتى فيما يتعلق بتقديم الكشوفات الطبية والبيطرية وصرف العلاج بالمجان، تلك الجهود التي بذلتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، حتى تحقق الحلم إلى حقيقة.

في نفس اليوم الجاري وقبل 4 سنوات، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» إطلاق مبادرة حياة كريمة، قائلا: «في مستهل عام ميلادي جديد.. تأملت العام الماضي باحثًا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي.. فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردًا، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019».

«حياة كريمة».. الحلم تحول لحقيقة

ومنذ ذلك الوقت وهذه الرسالة تستمر جهود «حياة كريمة» على نهجها حتى الآن وفيما بعد؛ من أجل تطوير الريف المصري بالكامل، وهو ما لمسه الأهالي من خدمات حقيقية غيرت خريطة القرى والمحافظات النائية، ووفرت الحماية لأسر وجدت أسقف تنام أسفلها في الشتاء، ومياه نظيفة وحياة كريمة، بتعاون ما بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حتى تحولت المبادرة إلى أكبر مشروع قومي في مصر، وتجاوزت تكلفته الاستثمارية 800 مليار جنيه، ويستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن في قرى مصر.

إنجازات المرحلة الأولي من «حياة كريمة»

بدأ فريق العمل التطوعي لحياة كريمة بـ3 أفراد ثم 5، ووصل بعدها إلى 800 فرد متطوع، حتى ارتفع إلى 1600 فرد، إلى أن وصل لـ36 ألف متطوع حتى الآن، بحسب قيادات «حياة كريمة» في ندوتهم مع «الوطن»، حيث استهدفت المبادرة في المرحلة التجريبية 375 قرية من الأكثر فقرًا، والتي بلغت فيها معدلات الفقر أعلى من 90%، حيث استفاد من تلك المرحلة 4.5 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيه.

واستهدفت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، 52 مركزًا يشملوا 1475 قرية، حيث بلغت نسب التنفيذ بها لأكثر من 66% من إجمالي المرحلة، بينما وصلت بعض المحاور لأكثر من 90% كالمجمعات الحكومية، الزراعية، المدارس، والمحور الخاص بمياه الشرب، بينما محاور الصرف الصحي وتبطين الترع وصلت نسب إنجازها لأكثر من 70%، فضلا عن 13 مبادرة فرعية منبثقة من «حياة كريمة» غيرت من حياة المواطنين في القرى والمحافظات.