اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. 1400 قرية جديدة تعرف طريق حياة كريمة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رقم (1) عربيا وأفريقيا في تقديم برامج الدعم والأرقام ترصد أين كنا وكيف أصبحنا.. مصر الأولى في «العدالة الاجتماعية».

شهادات دولية

طفرة في 8 سنوات

زيادة دعم التموين إلى 96.8 مليار ورفع مخصصات التأمينات 6 أضعاف.

مضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه والمعاشات 910 جنيهات.

43 مليار جنيه تتحملها الدولة عن المواطنين لعدم تطبيق زيادة الكهرباء.

السيسي يوجه بتنفيذ «الصندوق السيادي» لـ «وثيقة الملكية».

الرئيس: هدفنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص.. وتطوير الأصول بشكل مستدام لتعظيم العائد وصون المقدرات.

1400 قرية جديدة تعرف طريق «حياة كريمة».

قيادات المبادرة في أول ندوة صحفية بـ «الوطن»: نستعد للمرحلة الثانية.. ونخدم 58 مليون مصري بميزانية تتخطى 800 مليار جنيه.

لجنة العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة تضم 27 من المحبوسين: «الفرحة مستمرة».

-«الهوية» في حماية لغة «الضاد».

الصفحة الثانية

«المجتمعات العمرانية» تخصص 86 قطعة أرض للأنشطة العمرانية في 22 مدنية جديدة.

«تنسيقية الشباب» تحتفل بنجاح المرحلة الأولى لمبادرة ابني أديبا.

أظهرت مواهب كبيرة قابلة للتطوير وتبشر بوصول الصغار إلى مستوى احترافي.

البورصة المصرية تحقق أفضل أداء في الشرق الأوسط خلال 2022.

«مجلس الأمناء» يضع اللمسات النهائية لانطلاق جلسات «الحوار الوطني».

«ربيع»: البداية بالمحور السياسي.. وجدول الأعمال يتضمن 3 جلسات أسبوعيا.

القوات المسلحة تحتفل بالطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية.

مدير الأكاديمية العسكرية: الاختيارات تمت بشفافية وحيادية وبناء على الكفاءة واللياقة الطبية.

«التنمية المحلية»: تمويل 1051 مشروعا صغيرا بـ 8.17 مليون جنيه.

«بني سويف»: تسليم عقود 33 مشروعا.. و15 جهاز عروس.

«سيد» يطلق مبادرة لدعم ذوي الهمم: تصليح الكراسي المتحركة مجانا.

ابن المنوفية: وهبت مجهودي لله.. والأهالي فرحانين بيا.

الصفحة الثالثة

مضاعفة برامج ومخصصات الدعم للأولى بالرعاية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا

دولة «العدالة الاجتماعية» تنتصر للأكثر احتياجا

مصر ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والأولى عربيا وأفريقيا

«الأمم المتحدة»: «حياة كريمة» غيرت معيشة المجتمعات الريفية.. والبنك الدولي: «تكافل وكرامة» أكبر استثمار في البشر.. و«الإيكونوميست»: مصر قدمت دروسا في كفاحها ضد «فيروس سي»

الصفحة الرابعة

قيادات «حياة كريمة» في أول ندوة صحفية بـ«الوطن»: نستهدف تحسين معيشة 58 مليون مواطن بميزانية تتخطى 800 مليار جنيه

المشروع يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد من خلال تطوير خدمات التعليم والصحة والبنية الأساسية وزيادة الدخل بالقرى الأكثر فقرا

محاولة جادة وغير مسبوقة من الدولة لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة نوعية في الريف وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأهالي

الصفحة الخامسة

غادة البهنساوي: عدد المتطوعين تجاوز 36 ألفا وهم في زيادة مستمرة ونعمل على تدريبهم وتأهيلهم لأنهم ساهموا في نجاح المبادرة

نستهدف بناء الإنسان إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات.. و«يدوم الفرح» جهزت 800 عروسة في 7 محافظات حتى الآن وننظم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

أطلقنا الحوار المجتمعي استجابة لدعوة مجلس الأمناء والتقينا شباب الجامعات في 27 محافظة للاستماع لآرائهم

التحالف الوطني يضم 24 كيانا من رواد العمل المجتمعي في مصر ونستهدف توحيد الجهود التنموية لوصول الخدمات إلى مستحقيها.. ونسب التنفيذ في المرحلة الأولى تتجاوز الـ66% من الإجمالي العام وتصل إلى 90% في بعض المحاور مثل المجمعات الحكومية والزراعية ومياه الشرب

أحمد الخطيب: الجريدة دعمت الفكرة منذ لحظة ميلادها وتوسعت في تغطية أنشطتها ومشروعاتها ميدانيا على الأرض في جميع المحافظات لرصد التغيير في حياة الناس

المبادرة مشروع القرن و«درة تاج» المشروعات القومية في عهد «السيسي».. وأسهمت في تغيير حياة المصريين

الإرادة السياسية أكبر داعم للنجاح.. وشباب البرنامج الرئاسي كان صاحب الحلم والتجربة وقدم إنجازا غير مسبوق أشاد به العالم كله

الصفحة السادسة

«لغة الضاد» تواجه تحديات الرقمنة والفرانكو وموضة «التعليم الأجنبي»

حصن الهوية في حماية حُراسها

اليوم العالمي لـ«العربية».. اعتراف دولي متجدد بعراقة عمرها 18 قرنا

«الهرامة»: فرضت وجودها بين مئات اللغات عالميا رغم التحديات.. و«آل ياسين»: لا وجود للعرب من دون عروبتم لأنها الملاذ الأخير الذي يجمعهم

«دمشق.. القاهرة.. الشارقة».. ثالوث حماية «العربية»: نهضة لغوية تواكب العصر

رئيس المجمع السوري: كياننا «أبوالمجامع» ونشاطنا تأثر بسنوات الإرهاب

أمين «الخالدين»: قسم الفتاوى اللغوية يجيز مصطلحات يومية عبر الموقع الإلكتروني

المعجم الكبير.. الموسوعة الأضخم في تاريخ اللغة «يرى النور قريبا»

الصفحة السابعة

«الرقمنة والفرانكو والتعليم الأجنبي» لغة الضاد تواجه لغة العصر.

روائيون ومترجمون: الإبداع الأدبي أهم دعائم اللغة.. و«العامية» رافد شرعي لها.

أحمد بلبولة: «العربية» تحتاج إلى دعم من المجتمع وتشجيع أولياء الأمور لأبنائهم على تعلمها.

عميد «دار العلوم»: نأمل أن تكون «العربية» لغة العلوم التطبيقية في المستقبل.

المعجم التاريخي.. الفكرة مصرية والتنفيذ «بدعم إماراتي» من حاكم الشارقة.

المدير العلمي للمشروع: أنجزنا 36 مجلدا في 3 أعوام بجهود 300 باحث عربي يعملون في 12 دولة عربية ويتواصلون إلكترونيا.

الصفحة الثامنة

بدايـة مشـوار تحديد المصير.

الزمالك يفتتح مواجهات يناير بمباراة أسوان و«عبدالغني» يعوض غياب «الزناري» و«فيريرا»: هدفنا تعزيز الصدارة.

«أكــون أو لا أكــون».

مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز.. «كولر» يهدد اللاعبين بسبب نزيف النقاط.. وتغييرات جذرية في التشكيل.

«الاستسلام مرفوض».

أوكلاند سيتي ينفي الانسحاب من مونديال الأندية.. ويعلن جاهزيته لـ«الأحمر».

«مهمة الإنقاذ مستمرة».

ليفربول يبحث عن الاقتراب من المربع الذهبي أمام برينتفورد.. «جاكبو» يظهر للمرة الأولى.. وفرصة جديدة لـ«صلاح» لتعزيز سجله التهديفي.