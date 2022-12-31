فحص 1307 مواطنين في قافلة طبية لجامعة طنطا بمركز زفتى ضمن «حياة كريمة»

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القرى الأكثر احتياجا

وأكد الدكتور محمود ذكي أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية في إطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030.

توزيع 750 نموذج امتحان للشهادة الإعدادية

وأشار الدكتور محمود سليم، أن القوافل الطبية الشاملة التي تنظمها الجامعة تأتي حرصا منها على الالتزام والوفاء بمسئوليتها نحو المجتمع المدني والتفاعل الإيجابي بهدف تلبية احتياجاته، حيث شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها.

كما شاركت كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة، وكذلك كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة»، بالإضافة إلى توزيع 750 نموذج امتحان للشهادة الإعدادية لـ150 طالبا من أبناء القرية.

الكشف على 1307 مواطنين

وأوضح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1307 حالات من خلال 15عيادة، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم فحص 86 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و124 في عيادة الأطفال، و184 بالعظام، و112 جلدية، و134 باطنة، و66 مسالك بولية، و123 أنف وأذن، و28 جراحة عامة، و56 صدر، و56 نفسية وعصبية، و138 جراحة العيون، و46 قلب وأوعية دموية، و16 تنظيم الأسرة، و86 تحاليل، و52 الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وأضاف أنه تم تحويل 78 حالة بواقع 8 جراحة المخ والأعصاب، و4 أطفال، و9 عظام، و7 جلدية، و6 باطنة، و4 مسالك بولية، و9 أنف وأذن وحنجرة، و6 جراحة عامة، و3 الصدر، و4 نفسية وعصبية، و14 جراحة العيون، و2 قلب وأوعية دموية، و2 الكشف المبكر لسرطان الثدي.

محو أمية 25 مواطنا

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 25 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن التطاوي، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتورة راندا الديب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.