تحذير من تناول مشروبات الطاقة.. تزيد من اضطرابات النوم

قال الدكتور حاتم إبراهيم عودة، أخصائي اضطرابات النوم بالجمعية الأوروبية، إنً اضطرابات النوم تتعلق بالأمور التي تؤثر على وظيفة الإنسان ومزاجه العام وتعاملاته الاجتماعية خلال اليوم، ويكون سببها عدم النوم بشكل كافي، مشيرًا إلى أن ثلث اضطرابات النوم سببها الأرق العام، إلى جانب عوامل أخرى مثل صعوبة دخول الإنسان في النوم سريعًا أو الاستيقاظ المبكر وعدم النوم بشكل كافي لأداء الوظائف صباحا.

الأرق العام أبرز أسباب اضطربات النوم

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الأرق العام أبرز أسباب اضطربات النوم، مضيفًا أن اضطرابات النوم تحدث نتيجة سلوكيات خاطئة اعتاد الإنسان على فعلها، مشيرًا إلى أن الاضطرابات تحدث في حالة قيام الإنسان بسلوكيات خاطئة لمدة 3 أيام في الأسبوع ويمكن أن تصل لشهر بشكل متواصل.

مشروبات الطاقة تزيد من اضطرابات النوم

وأشار أخصائي اضطرابات النوم بالجمعية الأوروبية، إلى أن لجوء الإنسان للعادات الخاطئة مثل شرب الكافيين ومشروبات الطاقة وغيرها لكي يتنبه باقي اليوم، ويمارس أعماله وأنشطته اليومية، جميعها أفعال تزيد من اضطرابات النوم، متابعًا أن تلك العادات الخاطئة التي يقوم بها الإنسان من الممكن أن لا تزيد نشاطه وتنبهه على مدار اليوم بل على العكس فهي تزيد المشكلة الرئيسية.