محمد حماقي: فكرة زواج «نهلة» بعد انفصالنا حرمتني من النوم 

تصدر الفنان محمد حماقي محركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، في ليلة رأس السنة، حيث كشف للمرة الأولى عن تفاصيل في حياته الشخصية، وأبرزها علاقته بزوجته «نهلة» وانفصاله عنها لمدة عامين قبل عودتهما لبعضهما البعض مرة أخرى.

واستضاف محمد حماقي الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في منزله، خلال الحلقة التي أذيعت على شاشة قناة «DMC»، وقال خلال البرنامج إنه كان حريصا على عدم الإعلان عن انفصاله عن زوجته للإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، قبل عودتهما معا، «إحنا انفصلنا سنتين، وخلال تلك الفترة فيه ناس مخدتش بالها إننا انفصلنا ورجعنا تاني، أنا حريص جدا إن الموضوع ميتعرفش عشان ميحصلش أي تجاوز أو حد يتكلم عليها».

محمد حماقي يكشف كواليس انفصاله عن زوجته

وعن سبب قرار الانفصال، أوضح محمد حماقي: «قرار الانفصال كان بالعقل، ولكن العودة كانت رومانسية، حيث كانت هناك مرحلة عدم تفاهم ولخبطة بينا، وشعرنا أن الانفصال هو الحل الأسهل، ولكن خلال السنتين أنا مكنتش عارف ولا عايز أشوف حد تاني، وكانت فكرة احتمالية زواجها من شخص آخر تمنعني من النوم».

وقال محمد حماقي، إن الانفصال أحيانا قد يكون مفيدا في بعض الحالات، حيث يجعل الشخصين يشعران بقيمة بعضهما البعض، «الوقت الذي مر علينا ونحن منفصلين لم يكن قصيرا، ولم يكن بيننا أبناء، ولكن الحب هو سبب عودتنا، أحب نهلة من كل النواحي، أحبها بعقلي ومقتنع بها جدا، وأحبها بمشاعري، وأحمد الله أننا عدنا معا مرة أخرى».