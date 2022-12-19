أخصائي اضطرابات نوم لـ إيمان الحصري: نعمل على مسببات الأرق لإيقافه

قال الدكتور حاتم عودة، أخصائي اضطرابات النوم بالجمعية الأوروبية لأبحاث النوم، إن اضطرابات تنقسم إلى عدة أجزاء رئيسية، أشهرها الأرق وهو مسبب بـ30% من اضطرابات النوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة «dmc»، أن الأرق هو عدم القدرة على الدخول في النوم أو عدم القدرة على الاستمرار فيه أو عدم الاستيقاظ في الموعد الطبيعي، ما يسبب عدم تأدية وظيفتي المنوط بي القيام به.

وتابع: «طبيا بنبدأ نشوف الأرق وسببه، وهل له أسباب نفسية أم مرضية أو سلوكية»، وكذلك هناك اضطراب النوم الزائد، و«النوم القهري أو أحيانا بعض أنواع الاكتئاب بيدفع الناس للنوم أزيد».

واستطرد أن مشكلات التنفس أثناء النوم تسبب هي الأخرى عدم النوم أو عدم الراحة، وهو ما يعرف بـ انقطاع التنفس الانسدادي أو المركزي، و«المريض بالنوع ده بيقول إنه مش بينام بالليل، لكن ده ناتج عن انقطاع تنفسي بيقلل ضربات القلب، فالمخ بيخرج الشخص من نوم العميق لنوم أخف فبيشعر إنه لم ينم جيدا»، مؤكدا أنه من الناحية الطبية فالقلق يأتي من النوم الزائد أكثر من قلة النوم.