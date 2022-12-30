بطل تنس طاولة من ذوي الهمم: «قادرون باختلاف» رسخت حقوقنا بالمجتمع

قال محمد مصطفى بطل تنس الطاولة في الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونادي الزمالك، إن شعوره لا يوصف بالوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف».

وأضاف محمد مصطفى في حوار مع الإعلاميين رحمة أحمد وهبة ماهر ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc: «بعد الوقوف أمام الرئيس السيسي شعوري لا يوصف، دي حاجة كبيرة جدًا جدًا، وأنا بحب الرئيس جدًا، الرئيس السيسي هو قائد مصر العظيم».

إحتفالية قادرون باختلاف رسخت لحقوق ذوي الهمم بالمجتمع

وأوضح مصطفي أن احتفالية قادرون باختلاف رسخت لحقوق ذوي الهمم بالمجتمع، وسلطت الضوء عليهم بصورة جميلة فأصبحوا يتمتعون بحقوق عديدة في جميع المجالات مثل الرياضة والفن.

سلمى الحسيني: هشام جمال رشحني للاحتفالية

قالت سلمى الحسيني بطلة رياضية من ذوي الهمم، إن مشاركتها في احتفالية «قادرون باختلاف» جاءت بعد ترشيح من الفنان هشام جمال الذي أرشدها إلى ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم.

وأوضحت أنه بعد التقديم تعرفت على عدد من الفنانين الذين تحبهم مثل هنا الزاهد وكندا علوش التي زارتها رفقة الفنان عمرو يوسف بغرفتها قبل العرض في احتفالية قادرون باختلاف.