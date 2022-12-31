«الأحوال المدنية» تستجيب لمواطنة من ذوي الهمم في تجديد الرقم القومي

عقب رصد إلتماس إحدى المواطنات من ذوى الهمم لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها لعدم قدرتها على الإنتقال إلى مقر قطاع الأحوال المدنية على أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه على الفور تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية وتم التواصل مع المواطنة المذكورة ، والإنتقال لمنزلها والإنتهاء من إجراءات تجديد بطاقتها وتسليمها لها بمحل إقامتها (بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية) وأبدت شكرها وتقديرها لسرعة تلبية وزارة الداخلية لإلتماسها.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وأيضاً سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.