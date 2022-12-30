تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقرار ملحوظ شهدته أسعار العملات الأجنبية والعربية، التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المتابعين للتغيرات المستمرة التي تطرأ على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، اليوم، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بناء على آخر تحديثات البنوك، وجاءت كالآتي:

- استقر سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK عند نحو 76.08جنيه للشراء، في حين زاد عدة قروش ليستقر عند 81.07 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ 77.84 جنيه للشراء، و80.70 جنيه للبيع.

- سعر الدينار في بنك مصر اليوم نحو 77.82 جنيه للشراء، و80.67 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي عند 76.81 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 80.87 جنيه، في بنك قطر الوطني.

- سعر الدينار في بنك الإسكندرية مقابل الجنية المصري اليوم، استقر عند 76.80جنيه للشراء، و80.88 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد استقر عند 74.75جنيه للشراء، و80.87 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي سجل 80.71 جنيه للشراء، و80.91 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 77.90 جنيه للشراء، و80.87 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول 76.317جنيه للشراء، و82.42 جنيه للبيع.